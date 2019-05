Xavi dice basta, ultima gara giocata dal campione spagnolo: le foto dell’addio

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Ha detto basta, ma solo con il rettangolo verde. Xavi Hernandez aveva già annunciato di smettere al termine di questa stagione per proseguire da allenatore. Lui che già lo era in campo. Uno dei migliori registi della sua generazione e forse di sempre, ha vinto tutto con il Barça e la Nazionale spagnola. Dopo l’addio ai catalani nel 2015, ultime stagioni in Iran, all’Al-Sadd. Oggi, l’ultimissima gara per lui, che è stato anche premiato prima del match. In alto la FOTOGALLERY completa.