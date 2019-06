“20 anni di gol”. Sisal Matchpoint celebra con Pierluigi Pardo e Marco Materazzi i gol più belli degli ultimi vent’anni

Sisal Matchpoint e Gazzetta dello Sport celebrano gli ultimi 20 anni della Serie A con un evento speciale al Wincity Diaz 7 di Milano, domani 26 giugno. Un tuffo nel passato insieme a due ospiti di eccezione: Pierluigi Pardo e il Campione del Mondo

di quella Nazionale del 2006 che tanto abbiamo amato, Marco Materazzi. L’occasione nasce da Football All Stars, il nuovo gioco virtual di Sisal Matchpoint che permette di rivivere le emozioni dei gol dei campioni della Serie A di ieri e di oggi. Proprio i gol saranno i protagonisti della serata: Pardo e Materazzi rivivranno quelli più iconici dei campionati degli ultimi 20 anni e il racconto sarà arricchito da aneddoti e curiosità di Materazzi, grande protagonista del calcio di quel periodo.

Non mancheranno naturalmente i gol realizzati da Matrix stesso, su tutti quello segnato nella finale del Mondiale 2006 alla Francia, con cui è entrato nella storia; o ancora il gol nel derby vinto per 4 a 3 con il Milan nella stagione 2006–2007. Verranno poi passati in rassegna i gol che hanno segnato il calcio degli ultimi vent’anni: dal celeberrimo cucchiaio di Totti fino alla più recente rovesciata di Cristiano Ronaldo alla Juventus, passando per il gol del Triplete di Milito a quello di Ronaldo il Fenomeno nella finale di Coppa Uefa del 1998. Ognuno di questi sarà commentato da Materazzi che, insieme a Pardo, offrirà un

punto di vista speciale sulle reti più belle e decisive.

Grazie a Football All Stars poi, verrà trasmesso uno dei tanti derby della Madonnina vissuti da Materazzi che, chissà, stavolta potrebbe trovarsi in sfida con i bomber di oggi, come Suso o Cutrone per esempio. Per finire, Pardo, con la sua travolgente simpatia, interrogherà Materazzi su alcuni gol meno conosciuti, divertendosi a testare la sua memoria e la sua conoscenza. L’evento sarà accompagnato da un aperitivo stellato dello chef Troiani.