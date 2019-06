38° Meeting Estate Ischia-Incontri Internazionali sui temi del calcio-Talenti d’Italia [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Inaugurato, lunedì 3 giugno alle 18e30, il 38°Meeting Estate con il Forum ”Calcio ieri, calcio oggi” al Regina Isabella a Lacco Ameno. Vari i temi trattati durante l’incontro sono stati: il Settore Giovanile, gli stadi, le strutture; l’introduzione di nuove idee nel medesimo sport; l’importanza dei media, della loro pressione sugli atleti; gli sponsor; variazione delle modalità di allenamento, alcune giovani promesse esordite tra i Big, palesano un segnale di ripresa del calcio italiano, inteso come inclusione, promozione dei valori avendo lo sport una responsabilità nella società civile. Tutti argomenti odierni che richiamano sulla scia del passato il divenire per migliorare ed apportare innovazioni. Ha moderato dall’Avv. Franco Campana e sono intervenuti: il Presidente del CNIFP, Alcanterini; AIC, Fabio Poli, rispettivamente Direttore Generale ed Organizzativo; Claudio Pasqualin, Presidente Avvocaticalcio; Matteo Marani, Vice Direttore Sky Sport; Piercarlo Presutti, caporedattore Ansa Sport; Enrico Varriale, Vicedirettore RAI Sport; Mr Paolo Specchia. La serata di Gala, alle ore 22:00, presentata da Mary D’onofrio con ospite d’onore, Gino Rivieccio, si è svolta con le premiazioni Talenti d’Italia: Perrotta, Zambrotta (Campioni del Mondo nel 2006), Donnarumma (Capocannoniere Serie B), Tatiana Bonetti (attaccante della Fiorentina); invece, Premio Fairplay, Gianni Sasso, Atleta paraolimpico; il tutto alla presenza di numerosi ospiti, delle istituzioni e di un pubblico cospicuo.