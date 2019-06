Accadde oggi, 10 giugno 1934: il primo storico mondiale vinto dall’Italia grazie al… Duce

Continua il nostro appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’ giornata storica per gli appassionati della Nazionale italiana: il 10 giugno 1934 infatti gli azzurri guidati dal commissario tecnico Vittorio Pozzo si laureano campioni del mondo, superata in finale la Cecoslovacchia con il punteggio di 2-1 con il gol decisivo di Angelo Schiavio nel corso del primo tempo supplementare, decisiva fu la figura di Benito Mussolini. L’Italia non partecipò alla prima edizioni dei mondiali perchè la trasferta in Sud America costava troppo, non appena s’accorse che l’Italia fascista cominciava ad appassionarsi alle imprese dei calciatori, il Duce decise che l’Italia avrebbe ospitato la seconda edizione dei Mondiali, la Nazionale italiana era guidata da Vittorio Pozzo.

Pozzo temeva Spagna e Austria, il Mondiale partì alla grande: 7-1 agli Stati Uniti nella prima partita giocata a Roma. Al secondo turno l’Italia di fronte la Spagna. Il direttore di gara era stato scelto da Mussolini in persona, con la Spagna in vantaggio per 1-0, Eklind finse di non vedere una carica di Meazza ai danni proprio di Zamora, che venne sbattuto a terra e, cadendo, perse il pallone. Ferrari siglò il pareggio e la partita si ripetè il giorno dopo. Al replay il Duce mandò due persone negli spogliatoi della Spagna a “suggerire” al portiere di non scendere in campo, il portiere non si presentò e l’Italia vinse 1-0 grazie al gol di Giuseppe Meazza. In semifinale vittoria contro l’Austria mentre in finale gli azzurri vinsero con merito rimontando il gol iniziale di Puc con le reti prima di Raimundo Orsi e poi, nel primo tempo supplementare, di Angelo Schiavio.