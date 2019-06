Accadde oggi, 17 giugno 1970: la partita del secolo, Italia-Germania 4-3 [VIDEO]

Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 17 giugno 1970, quando l’Italia fu protagonista insieme alla Germania di quella che è passata alla storia come la partita del secolo. Allo stadio Azteca di Città del Messico, le due squadre regalarono uno spettacolo unico ai 107.412 spettatori della semifinale dei Mondiali. Il Brasile attendeva di conoscere la propria avversaria in finale, avendo sconfitto l’Uruguay per 3-1.

Dopo 8′ gli azzurri passarono: gran sinistro di Boninsegna che batte Sepp Maier. Beckenbauer, infortunatosi alla spalla, decise di continuare stoicamente con una vistosissima fasciatura. L’Italia difese bene e ripartì in contropiede fino agli ultimi minuti del secondo tempo. All’89’ Albertosi, preferito a Zoff, salvò su un colpo di testa di Seeler. Al 93′, accadde l’imponderabile: cross di Graowski dalla sinistra e Schnellinger, lasciato incredibilmente da solo, infilò la porta azzurra in spaccata, prolungando la partita ai supplementari.

Valcareggi aveva da poco inserito Rivera al posto di Mazzola, nella classica staffettadi quegli anni. Al 95′ fu Gerd Muller, bomber tedesco, a portare avanti la Germania approfittando di una svirgolata di Poletti e ingannando Albertosi. L’Italia sembra al tappeto, beffata dal gol di Muller e sfiancata dal caldo torrido messicano. Ma sembra, perché Rivera batte una punizione dalla trequarti, la difesa tedesca respinge male e Tarcisio Burgnich batte Maier con il sinistro. E’ 2-2. Ma nel primo tempo supplementare c’è ancora spazio per un’emozione: Domenghini mette in mezzo per Gigi Riva, gran dribbling e sinistro incrociato imprendibile per Maier, è 3-2. Minuto 110, Albertosi commette un errore e regala un calcio d’angolo alla Germania; dal corner si sviluppa il 3-3 tedesco: è ancora Gerd Muller (al decimo gol nel torneo) a trafiggere Albertosi con un colpo di testa in tuffo. Un minuto dopo si compie la storia: lancio di Facchetti per Boninsegna, l’attaccante azzurro resiste al ritorno del difensore tedesco e mette in mezzo per Rivera che corre incontro al pallone e con un piatto destro batte per la rete del definitivo 4-3 Maier. Una partita storica, celebrata come la partita del secolo e scolpita in una targa che campeggia allo stadio Azteca.

In finale il Brasile più forte della storia, guidato dai 5 fenomeni Pelé, Rivelino, Jairzinho, Gerson e Tostao dominerà e vincerà 4-1, ma le emozioni scolpite nella mente e nei cuori dei tifosi che videro quella partita resteranno per sempre uniche. In basso il VIDEO di Italia-Germania 4-3.