Accadde oggi, 8 giugno 1990 inizia il Mondiale in Italia: un’estate di notti magiche

Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Parliamo dell’8 giugno 1990, data d’inizio del Mondiale in Italia. La rassegna iridata prese il via sulle notte della canzone “Notti magiche” di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, inno che accompagnerà gli azzurri nel corso del torneo. L’Italia arrivava dalla deludente eliminazione negli ottavi di finale del Mondiale messicano del 1986 e le aspettative per la Coppa del Mondo in casa erano elevatissime. Nel gruppo A, la nostra Nazionale fece filotto: 3 vittorie e 6 punti (ogni vittoria valeva 2 punti) contro Austria, Stati Uniti e Cecoslovacchia. Negli ottavi di finale un 2-0 all’Uruguay firmato Schillaci e Serena. Le sorprese della prima fase furono il Camerun e l’Irlanda. Fu proprio l’Isola Smeralda l’avversaria degli azzurri nei quarti: partita molto tirata, decisa ancora una volta da Totò Schillaci.

In semifinale agli azzurri toccò l’Argentina mentre dall’altra parte si sfidarono Germania Ovest e Inghilterra. Due partite molto combattute che terminarono entrambe col punteggio di 1-1. Dal dischetto ebbe la meglio la Germania Ovest (decisivi gli errori inglesi di Pearce e Waddle) e l’Argentina (protagonista in positivo il portiere Goycochea, in negativo Donadoni e Serena). All’Italia restò la magra consolazione del terzo posto con il 2-1 sull’Inghilterra firmato Baggio e Schillaci intervallato dal gol di Platt, mentre a sollevare la terza Coppa Rimet della sua storia fu la Germania Ovest con un rigore di Brehme all’84’ a piegare l’Argentina. Italia ’90 sarà ricordata per la prima volta che un’africana raggiunse i quarti, la prima volta che le due semifinali si decisero dal dischetto, la prima volta che per stabilire l’ordine delle classificate di un girone si utilizzò il sorteggio (tra Irlanda e Paesi Bassi). Da noi italiani sarà sempre ricordato come il Mondiale delle Notti Magiche, dei gol di Schillaci, un torneo di passione per tutto lo Stivale che avrebbe meritato un finale diverso.