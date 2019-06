Dall’Inghilterra, c’è l’accordo Chelsea-Real Madrid per Hazard: le cifre

Grande colpo di mercato in casa Real Madrid, c’è l’accordo per l’arrivo ai Blancos dell’attaccante Eden Hazard. Il calciatore belga si trasferirà dal Chelsea in Spagna per 88,5 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro, più eventuali bonus, è quanto riporta il ‘Guardian’, secondo cui i due club stanno preparando i contratti da firmare. Hazard ha ancora un anno di contratto con il Chelsea ma ha comunicato la volontà di voler cambiar maglia, addio dopo 7 anni allo Stamford Bridge, nella sua bacheca due Premier League, una Coppa di Lega, una Coppa d’Inghilterra e due Europa League. Il Real Madrid diventa sempre più competitivo ed una seria candidata alla vittoria della Champions.