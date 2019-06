Addio Totti, Di Biagio: “Un’idea ce l’ho e ne ho parlato con Francesco…”

Sono stati compagni di squadra alla Roma ma stanno attualmente vivendo momenti diversi. Uno domenica ha bagnato con una vittoria l’esordio agli Europei Under 21, l’altro il giorno dopo ha detto ufficialmente addio alla Roma dopo una vita. Il Ct degli azzurrini Gigi Di Biagio commenta così la decisione di Totti.

“Un’idea ce l’ho e ne ho parlato con Francesco. Da fuori sembra che vogliano farsi del male. Non capisco perché succedano queste cose. Negli ultimi mesi parlando con Francesco lo vedevo coinvolto, presente, lo vedevo diverso. Mi dava l’impressione che fosse pronto per un certo tipo di percorso. Non so cosa sia successo. Un peccato per la Roma e i tifosi“.