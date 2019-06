Allenatore Juventus, le indicazioni di Bernardeschi: “sarà un tecnico…”

Allenatore Juventus – “Un po’ di sofferenza nel guardare la partita c’era ma e’ la Champions, e’ il calcio e bisogna andare avanti e pensare al presente e all’immediato futuro”. Sono le dichiarazioni di Federico Bernardeschi in relazione alla partita di ieri tra Liverpool e Tottenham. “Il prossimo anno iniziera’ una stagione in cui riproveremo a vincere tutto, quest’anno e’ andata cosi’ ma la Champions e’ questione di sfumature, abbiamo visto quanto e’ stata strana quest’anno”.

“Allegri va celebrato come merita: vincere cosi’ tanto in tutti questi anni non e’ facile. Ogni tecnico ha le sue idee di gioco e le sue caratteristiche e le sue hanno portato la Juve a vincere – sottolinea dal ritiro azzurro – Un allenatore puo’ piacere o non piacere ma quello che conta e’ vincere e lui lo ha sempre fatto, ha dalla sua parte i risultati e va solo applaudito. Mi ha aiutato molto in questi anni e lo ringrazio, ha fatto la storia della Juve e bisogna dargli merito“. Sull’identikit del successore. C’e’ una societa’ molto seria con dirigenti appassionati di calcio e molto intelligenti, che sono da anni in questo settore. Sceglieranno loro e sono sicuro che il prossimo allenatore sara’ un allenatore da Juventus”.

”Sarri alla Juve? E’ un allenatore valido, che sta facendo una grande carriera. Ma io non so se sara’ lui il successore di Allegri, aspettiamo la decisione della societa’ prima di esprimerci noi giocatori”.

“Per quanto riguarda la passione dei nostri tifosi, è normale che ci sia, però è anche vero che Conte ha fatto la storia della Juventus. Ho avuto la fortuna di essere allenato da lui all’Europeo, è stato un piacere”.