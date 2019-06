Allenatore Juventus, il messaggio in italiano di Guardiola: “forse ci vediamo presto” [VIDEO]

ALLENATORE JUVENTUS – La Juventus deve ancora risolvere la situazione legata al nome del prossimo allenatore, si cerca il sostituto del tecnico Massimiliano Allegri. Continuano a circolare voci riguardanti Pep Guardiola, ad infiammare i tifosi bianconeri un video-messaggio in italiano dell’allenatore spagnolo rivolto ai ragazzi della scuola calcio BS Soccer Team Fasano, pubblicato sul profilo Facebook della squadra. “Buongiorno a tutti, sono Pep. Vi saluto tanto. Qui qualcuno gioca a calcio, altri a golf. Ma alla fine facciamo di tutto per muoverci un po’. Vi abbraccio tutti, forse ci vediamo presto”. Proprio quest’ultima frase ha scatenato i supporter della Juve che sognano l’arrivo di Guardiola. In basso il video.