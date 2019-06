Allenatore Juventus – E’ giallo in casa Juventus sulla scelta del nuovo allenatore, sembrava fatta per l’arrivo di Maurizio Sarri ma nelle ultime ore il padre dell’ex Napoli ha alimentato nuovi dubbi, intercettato nella sua Figline Valdarno dallo youtuber Giacomo Carolei: “Ancora il Chelsea non l’ha lasciato libero. Non sa nemmeno lui quando si potrà sapere qualcosa, io spero che torni in Italia. Adesso è in ferie”. La Juventus ha fretta di chiudere per il nuovo allenatore considerando che il mercato non è ancora decollato, i tifosi bianconeri sono preoccupati, l’inizio della preparazione si avvicina sempre di più e la Juventus non conosce ancora il nome del nuovo allenatore.