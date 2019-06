Please wait...

ALLENATORE VERONA – Dopo una stagione di alti e bassi il Verona ha conquistato la promozione nel campionato di Serie A dopo il successo ottenuto nel ritorno contro il Cittadella, rotondo 3-0 che ha ribaltato il 2-0 dell’andata. Merito anche di Alfredo Aglietti , l’allenatore subentrato a Grosso ha dato fiducia alla squadra ed è stato raggiunto un obiettivo importantissimo: la Serie A. Nonostante l’importante risultato conquistato è da escludere una conferma di Aglietti anche per la prossima stagione, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il nome in pole è quello dell’ex Genoa Juric . Ma è ancora il momento di festeggiare, al prossimo allenatore la dirigenza penserà tra qualche giorno.

