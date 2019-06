Il solito Maradona. L’ex campione argentino, come sempre, non le manda a dire. Giudizio durissimo sull’Albiceleste, sconfitta all’esordio in Coppa America dalla Colombia. Ecco le sue parole a “Tyc Sports”.

“Abbiamo costruito il nostro prestigio a furia di pugni e calci ma cosa rappresenta oggi questa maglia? Questa squadra ti dà la sensazione di poter essere battuta anche dal Tonga“.