Dominio di Argentina e Uruguay: show di Messi e Lautaro, infortunio per Bentancur

Tutto facile per Argentina e Uruguay che sono scese in campo nelle amichevoli di preparazione alla 46esima edizione Coppa America. Dominio per l’Albiceleste del ct Lionel Scaloni che ha vinto con il netto risultato di 5-1 contro il Nicaragua, doppietta di Messi nel primo tempo (37′ e 38′), sostituito ad inizio ripresa dallo juventino Dybala, nel secondo tempo sale in cattedra l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez che sigla una doppietta, andando a segno 18′ e al 28′; dell’ex bianconero Pereyra, a nove minuti dalla conclusione la rete del 5-0, nel recupero la rete ospite su rigore con Barrera.

Tutto facile anche per la Celeste che ha regolato Panama per 3-0. Apre le marcature Gomez al 19′ poi a segno Suarez (24′) e Valverde (34′). Al 10′ del secondo tempo fuori per infortunio lo juventino Bentancur.