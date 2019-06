Arresto Platini, Tardelli: “Sono d’accordo con Michel, non c’entra nulla”

Hanno fatto parte, insieme, della grande Juve degli anni ’80 che ha vinto tutto in Italia e non solo. Adesso, Marco Tardelli va in difesa dell’ex compagno Michel Platini, in stato di fermo dopo l’indagine relativa all’assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022. Queste le parole dell’ex centrocampista a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1

“L’arresto di Platini? E’ un argomento del quale non mi piace parlare, non si sanno bene le cose ed io sono d’accordo con Michel: sono certo che non c’entra nulla, non credo che possa aver fatto queste cose”.