No votes yet.

presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 12.30 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Serie A è convocata per

article

10321758

CalcioWeb

Assemblea di Lega Serie A, i punti all’ordine del giorno per il 10 giugno

ASSEMBLEA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Serie A è convocata per Lunedì 10 giugno 2019 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 12.30 in seconda convocazione, per

https://www.calcioweb.eu/2019/06/assemblea-di-lega-serie-a/10321758/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2018/03/miccichè-1.jpg

News Serie A

News