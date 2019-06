Atalanta, ‘Jolly’ Muriel: due soluzioni offensive per Gasperini, come giocheranno i nerazzurri

Nonostante tutto, è un bel colpo. Nonostante il recente infortunio con la Colombia, nonostante si dica manchi di continuità, Muriel è l’attaccante che serviva all’Atalanta e a Gasperini. Rappresenta il classico ‘Jolly’ d’attacco che ai bergamaschi mancava. E, proprio per questo, l’ex Fiorentina può sia sostituire Zapata che affiancarlo, nell’ottica di una rosa in cui – non solo qualitativamente ma anche quantitativamente – tutti saranno utili per via delle tre competizioni.

Proprio per questo, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport odierna, le soluzioni offensive per il tecnico degli orobici non mancano. Se già Ilicic e Gomez potevano variare su tutto il fronte offensivo come trequartisti o ali, Muriel sarà l’ago della bilancia in caso di cambio modulo, dall’inizio o in corsa. In passato ha giocato sia da ala che da seconda punta, ma anche da riferimento centrale. In nerazzurro, potrà essere utilizzato in un ipotetico attacco a due affiancando Zapata o Ilicic, con Gomez dietro a supporto.