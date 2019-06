L’Atalanta giocherà le prime due partite casalinghe di campionato a Parma, mentre per le sfide di Champions non c’è ancora nessuna decisione. A confermarlo è il direttore operativo Roberto Spagnolo che ha fatto il punto sui lavori.

“I lavori – spiega – proseguono secondo i tempi previsti, non c’è alcun ritardo. Dall’1 luglio cominceremo a poggiare la copertura sulle due ali laterali, saranno impiegati 700 mila chilogrammi di ferro, mentre un milione di chili è già stato utilizzato per le fondamenta, insieme a seimila metri cubi di cemento. Altri quattromila metri cubi di cemento serviranno invece per i prefabbricati“.