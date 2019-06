Barbara Bonansea, la ‘Pablito’ del calcio femminile: l’investitura di Paolo Rossi

“La Pablito del calcio femminile? Barbara Bonansea e’ brava, veloce e ha fatto due gol. Si, mi ci rivedo…”: sono le dichiarazioni di Paolo Rossi che commenta la vittoria all’esordio dell’Italia al mondiale femminile. “Per tantissimi anni le azzurre del calcio sono state come dimenticate – ha detto -, sembra quasi si pensasse che non fosse uno sport indicato per le ragazze. In realta’ divertono. Ho visto la partita con l’Australia e mi sono appassionato”.

Per Pablito il calcio “e’ uno sport molto fisico, di contatto, nel quale c’e’ anche durezza. La parte femminile lo ingentilisce – ha aggiunto – e le nostre sono tecnicamente brave. Questo fa bene al calcio”. “Negli anni Settanta – ha detto ancora Rossi – le donne non avevano una particolare passione per il calcio. Poi il nostro mondiale di Spagna ’82 le ha avvicinate a questo sport. Quella Coppa del mondo ha aperto la strada”.

Sulla partita contro l’Australia: “sono andate un po’ troppe volte in fuorigioco – ha sottolineato – e su quello devono migliorare. Per il resto ho visto grinta e voglia, si percepisce che e’ un gruppo unito. Mi sembra che anche loro avvertano come ci sia un risveglio del calcio femminile e avvertano un po’ di responsabilita’ per questa vetrina del mondiale”.