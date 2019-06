No votes yet.

📍 Barcelona For the people that move the city forward Talent takes different shapes pic.twitter.com/3CoyAQifV3

Il Barcellona ha presentato sui propri account social la nuova maglia per la prossima stagione. Divisa ispirata a quella croata , visto il tipico motivo a scacchi . Tra i modelli che hanno posato per la nuova maglia ci sono Messi , Busquets, Piqué e Sergi Roberto.

Barcellona, presentate le maglie per la stagione 2019-2020: scacchi in stile Croazia [VIDEO]

