Clamorosa indiscrezione che rimbalza dall’Argentina. Secondo ‘Radio La Red’, il Barcellona è pronto a pagare la clausola di Lautaro Martinez: pronti 112 milioni di euro, per l’attaccante dell’Inter che sta facendo bene in Coppa America. Di diverso avviso la stampa spagnola che punta ancora sul ritorno in Spagna di Neymar e sull’arrivo di Antoine Griezmann.