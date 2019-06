Barcellona da urlo sul mercato, il presidente ha un sogno…

Dopo qualche anno, in questa stagione il Barcellona è tornato a sfiorare la vittoria in Champions League, arrivando ad un passo dalla finale. Ma l’obiettivo del presidente Bartomeu è quello di riportare la coppa dalle grandi orecchie in Catalogna. Come? Ha un sogno: formare un trio d’attacco formidabile.

Non che quello attuale non lo sia, ma c’è la volontà di riportare in blaugrana Neymar e concludere l’affare Griezmann, per affiancare altri due campioni a Messi. E’ quanto riporta ‘Sport’. L’operazione è economicamente complessa, sia dal punto di vista del costo dei cartellini sia per l’ingaggio delle due stelle dell’Atletico Madrid e del Psg. Per l’arrivo del centravanti francese è solo una questione di giorni: nonostante non ci sia nessun accordo firmato il Barça si è impegnato da tempo con il ‘Petit Diable’ e attende il 1 luglio, quando la clausola rescissoria si abbasserà da 200 a 120 milioni di euro. Per l’asso brasiliano Valverde ha già dato l’ok ed è convinto di poter far coesistere tutte queste stelle in campo. Per far quadrare i conti, il Barça conta di ‘sacrificare’ giocatori in uscita come Coutinho, Rakitic e Umtiti, a cui potrebbero aggiungersi Semedo, Jordi Alba e forse Arturo Vidal.