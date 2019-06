Please wait...

Il Bari ha conquistato la promozione nel campionato di Serie C ed adesso si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione con l’intenzione di provare ad ottenere una nuova promozione. Con la promozione il club diventa una Spa, il passaggio è avvenuto il 12 giugno 2019 nella sede della Filmauro, con atto ai rogiti del notaio Fabiana Togandi. Come comunica il club l’evoluzione è avvenuta “in ottemperanza ai principi previsti dalla legge n.91/1981”. La nuova denominazione sociale è “Societa’ Sportiva Calcio Bari S.p.A.” e l’amministratore unico è Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio. Vicini i primi colpi di mercato: il difensore Kresic dell’Atalanta e il mediano Kupisz, svincolato.

Il Bari in Serie C, il club si trasforma in Spa intanto arrivano i primi acquisti

