Il Bologna programma il futuro. Ultima parte di stagione strepitosa per il club rossoblu che ha conquistato la salvezza addirittura in anticipo, merito di Sinisa Mihajlovic che è subentrato a Filippo Inzaghi cambiando completamente volto alla squadra. Negli ultimi giorni sono andati in scena incontri tra il serbo e la dirigenza, c’è volontà di continuare ma tutto dipenderà dall’eventuale chiamata di una big. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il nuovo direttore tecnico sarà Sabatini, il matrimonio è destinato ad andare a buon fine dopo anni di corteggiamento. Sul fronte calciomercato il nome giusto per l’attacco può essere quello di Defrel della Sampdoria, i blucerchiati non lo riscatteranno e tornerà dunque alla Roma, i giallorossi poi potrebbero girarlo proprio al Bologna. Il sogno per il centrocampo è Giannelli Imbula, in passato seguito anche dal Torino, di proprietà dello Stoke City,