Bologna, Sabatini si presenta: “E’ il posto migliore per avere successo. Dobbiamo trasformare l’eccezionale in ordinario”

Il Bologna ha presentato il nuovo direttore dell’area tecnica Walter Sabatini, che sarà anche responsabile del Montreal Impact. L’ad Claudio Fenucci lo ha introdotto con queste parole: “Il nostro obiettivo è migliorare la squadra e la proprietà si aspetta un miglioramento. Sono state messe risorse finanziarie e una nuova organizzazione nella quale è entrato Sabatini. Una struttura unica “che nasce perché le sfide che si presentano sono molto alte – ha detto Fenucci – Lavorare in sinergia sarà fondamentale anche per il continuo sviluppo della Mls. L’attività di Sabatini sarà di supervisione delle attività sportive anche se i direttori sportivi delle due società, qui a Bologna Bigon, rimarrà in piena autonomia, anche se collaboreranno tra loro”.

Queste, invece, le prime parole di Sabatini: “Qualcuno ha rilevato che mi sono messo la cravatta ma per me è un giorno di festa. Ho scelto Bologna e anche se ho dovuto aspettare un po’ credo che Bologna sia la città migliore per vivere bene e ottenere successi sportivi. E ho detto tutto”. “Saputo è stato generoso chiamandomi ‘leggenda’ – ha aggiunto – Poi l’appellativo di ‘guru’ è stato coniato da amici, che da tanto mi spingono a Bologna. Ma il guru è esoterico e spirituale. Io sono il contrario. Molto concreto”.

“Sono stato convinto dalla cavalcata del Bologna nella seconda parte di stagione -ha proseguito Sabatini -. Il nostro obiettivo è trasformare l’eccezionale in ordinario e se ci riusciremo sarà stupendo. Dove incidere? A Casteldebole ho trovato una grande organizzazione e persone perfette nei loro ruoli. Una grande banca dati e a ogni giocatore proposto dopo 40 secondi avevo le relazioni. Vuol dire che da parte di Bigon c’è stato un bel lavoro. Ora sta a me metterci qualcosa”. “Bigon è il catalizzatore della mia confusione. So quanto ha sofferto questo inverno, io l’ho vissuta sulle mie spalle. L’ho trovato sereno, non si è mai sfogato. Lavoreremo assieme bene. Anche Di Vaio lavorerà direttamente per me e andrà per l’Europa e per il mondo a vedermi i calciatori”.

Ultime parole di Sabatini dedicate a Mihajlovic e al mercato: “Mihajlovic dà ai giocatori scariche di adrenalina tali da ribaltarli. Ed è per noi un’assicurazione sulla vita. I giocatori che arriveranno, e ne arriveranno, lui li prenderà sotto braccio e li accompagnerà. E’ già successo. Vogliamo creare un circuito per i calciatori che possano essere utili al Montreal, al Bologna, giocando in diverse nazioni. Vogliamo creare un mercato parallelo per finanziare la prima squadra. E ci riusciremo”. Sabatini assicura che “arriveranno giocatori giovani e meno giovani. Orsolini? Lo vogliamo assolutamente. Domani scadono i termini per il riscatto e dovremo vederci con il suo procuratore e lo abbiamo già invitato a Casteldebole per rivedere il suo contratto. Pulgar? Lo vogliamo tenere a tutti i costi. Ha segnato di testa con la sua nazionale, ma chi lo marcava, il nostro giapponese?”, il riferimento a Tomiyasu che però “non possiamo ancora annunciare”.