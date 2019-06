Bosnia, Pjanic: “Mancini bravo a ricostruire la squadra. La Juventus prenderà un grande allenatore”

Le parole di Miralem Pjanic, centrocampista della Bosnia, alla vigilia della partita contro l’Italia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Pjanic si è soffermato sul lavoro di Mancini: “Mancini è stato bravo a ricostruire la squadra, dando fiducia ai giovani. Affrontare l’Italia davanti al suo pubblico non sarà semplice, Ci aspetterà una partita complicata, soprattutto a centrocampo, contro avversari come Verratti e Jorginho che sanno nascondere molto bene la palla”. Nonostante la federazione bosniaca tenti di evitare le domande sui club, qualche giornalista italiano riesce a porgli la questione del prossimo allenatore bianconero: “Io e i miei compagni della Juve siamo tutti molto tranquilli e le voci sul nuovo allenatore non ci disturbano perché in questa società ci sono tante certezze. Arriverà un grande allenatore”.