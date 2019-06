Buffon lascia il Psg, Mbappé: “grazie per tutti i consigli”

“Gigi, ho appena saputo la notizia. Giocare con te, anche se solo per un piccolo anno nella tua immensa carriera, e’ stato gratificante perche’ non avrei mai pensato di avere questa opportunita'”. E’ il messaggio di Kylian Mbappe’ che saluta via Instagram Gigi Buffon, la decisione tra il portiere ed il club francese è stata di non rinnovare il contratto. “I tuoi consigli e la tua allegria sono stati preziosi per tutta la stagione – aggiunge l’attaccante del Psg – Mi hai dato cosi’ tanto in appena 12 mesi che ti saro’ per sempre grato. Sei e resterai per sempre un grande di questo sport. Grazie mille”.