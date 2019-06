Buffon, nessun ritorno al passato: la Nazionale non ha bisogno di Gigi, le soluzioni in Italia per il portiere ex Psg

“Un campione che si è fatto amare da tutti, fin dal primo giorno. È rimasto solo un anno, si è però dimostrato fondamentale sia in campo sia nello spogliatoio. Un aiuto eccezionale anche per i più giovani. Il suo futuro? Deve decidere lui cosa sia meglio fare: continuare o provare nuove esperienze. Io credo che possa ancora essere importante in mezzo al campo. Il suo futuro? Deve decidere lui cosa sia meglio fare: continuare o provare nuove esperienze. Io credo che possa ancora essere importante in mezzo al campo“, sono le dichiarazioni della giornata di oggi rilasciate dal centrocampista Verratti. Al momento è assolutamente da escludere un ritorno in Nazionale di Gigi Buffon, sicuramente non da portiere e per il momento nemmeno da dirigente.

Partiamo dal punto di vista tecnico, Buffon nell’ultima stagione è stato protagonista di diverse incertezze con la maglia del Psg, tanto che il club francese ha deciso di non rinnovare il contratto dell’estremo difensore, da escludere anche un futuro immediato da dirigente, Buffon ha comunicato di voler continuare a giocare a calcio. La Nazionale deve puntare su giovani talenti come Donnarumma e Meret su tutti, o Cragno o lo stesso Sirigu. In particolar modo è possibile un ritorno in Italia con due soluzioni affascinanti come possono essere quelle che portano al Parma o al Genoa, due destinazioni quotate anche dai bookmakers, si è parlato anche di un futuro in Capitale, con l’interesse di Roma o Lazio, più distaccata la soluzione Cina. Buffon può garantire almeno un’altra stagione di buon livello e sta cercando un progetto importante, magari un ritorno al passato con la soluzione Parma che potrebbe stuzzicare.

Non è da scartare la soluzione Lazio. “Buffon sta nel cuore dei tifosi della Lazio, soprattutto quelli della curva”. Così Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolik commento all’Adnkronos le voci di mercato sull’interesse della Lazio per il portiere. “Tra la curva e Buffon c’è un feeling particolare che va avanti da anni, andremo ad accoglierlo a braccia aperte se decidesse di venire alla Lazio” continua il capo ultras. “Sembrerebbe però un contentino, una presa in giro per i tifosi da parte della società. Buffon è un campione, abituato a vincere di tutto, la Lazio ora non è una grande società, se si vuole rovinare l’ultimo anno di carriera che venisse pure, al massimo può ambire a vincere una Coppa Italia”, conclude Diabolik.