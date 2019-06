Si è conclusa una stagione nel complesso deludente per il portiere Buffon, l’esperienza in Francia con il Psg non è stata di certo entusiasmante, l’estremo difensore si aspettava di poter vincere la Champions League ma anche a livello personale l’avventura non è stata positiva. Per questo motivo le parti hanno deciso di salutarsi, Buffon non ha alcuna intenzione di smettere ed è alla ricerca di un progetto per disputare almeno un’altra stagione all’altezza e continuare ad essere protagonista. Si è parlato ancora di Nazionale, da portiere o dirigente ma la situazione almeno per il momento non è percorribile mentre si fa sempre più strada il ritorno in Italia.

La proposta è ‘romantica’, si avvicina infatti al ritorno al Parma. Buffon è diventato importante proprio grazie al Parma, club che l’ha lanciato nel calcio del conta, ha tanti amici in città e per questo motivo sta prendendo seriamente in considerazione la proposta. Sono andati in scena contatti con persone vicine al portierone per valutare la possibilità di un ritorno, la trattativa non è ancora iniziata ma ci sono i margini per raggiungere un accordo. Il Parma ha perso Sepe che è tornato al Napoli ed è alla ricerca di un portiere. Chi meglio di Buffon? Un portiere ancora in grado di dare tanto e legato alla città. Ed i tifosi già pensano in grande…