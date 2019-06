Due giorni fa la tragedia alla stazione di Serramanna: un giovane calciatore, il 15enne Gabriele Cipolla, è stato travolto da un treno mentre attraversava i binari.

Il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia, che lunedì 24 conferirà l’incarico per l’autopsia e per la perizia tecnica sul treno che è stato già sequestrato, ha iscritto nel registro degli indagati (per omicidio colposo) il macchinista che era a bordo del mezzo.