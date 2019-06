Calcio femminile, Giusy Versace: “Mi sto battendo perché donne diventino professioniste”

“Sulla parità di genere c’è tanto da fare ancora“. Lo ha detto Giusy Versace, in un’intervista a Women in Finance, in merito al calcio femminile.

“Adesso mi sto battendo per un provvedimento – ha continuato – che riconosca alle donne lo status di professioniste nelle sport perché molti non sanno che le atlete donne, a tutti i livelli, per il Coni sono ancora dilettanti. E vale anche per la nazionale di calcio femminile che in questi giorni ci sta facendo sognare. La questione del professionismo non riguarda solo gli stipendi, ma anche i contributi e le tutele sanitarie. E’ uno step culturale importante che richiede tempo, ma io sono fiduciosa“.