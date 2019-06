Calciomercato Atalanta, Gasperini sogna: l’11 titolare per la Champions [NOMI e DETTAGLI]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’Atalanta è già al lavoro dopo aver ottenuto una storica qualificazione in Champions. L’obiettivo della società bergamasca è regalare una rosa importante a Gasperini. L’allenatore di Grugliasco recentemente ha dichiarato di aspettarsi una squadra composta da 17-18 elementi che possano considerarsi titolari, già pronti, e un paio di giovani di prospettiva. In tal senso il presidente Percassi, Giovanni Sartori, Gabriele Zamagna e lo stesso Gasperini stanno iniziando a fare le prime valutazioni sul mercato. Partiamo dal presupposto che gran parte della rosa attuale verrà confermata, ci saranno da gestire i giocatori di rientro dai prestiti tra cui i vari Sportiello, Tumminello, D’Alessandro che prenderanno una direzione diversa da Bergamo visto che non rientrano nel progetto.

Gasperini ha le idee chiare su quelle che dovrebbero essere le mosse per allestire una squadra in grado di giocarsi le sue carte sui tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. La linea dettata dall’allenatore degli orobici è abbastanza delineata: uno o due centrocampisti (da tenere d’occhio anche la questione legata a Pasalic che potrebbe essere riscattato) e tre alternative agli attaccanti titolari. Da montorare le possibili occasioni che si presenteranno sul mercato, ma le priorità dell’Atalanta sono quelle specificate sopra. I possibili uomini mercato sono Ilicic (che non dovrebbe partire), Mancini e Duvan Zapata. Sugli ultimi due c’è qualche dubbio in più. Il difensore centrale piace a Roma e Milan, l’attaccante colombiano potrebbe tornare al Napoli, squadra che lo ha portato in Italia. Le richieste della Dea sono alte: si parte da 45-50 milioni per entrambi. Difficile che qualche squadra delle sopra citate si spinga così in alto ma il rischio che il bomber orobico di questa stagione possa partire c’è, visto il possibile inserimento nella trattativa di Roberto Inglese, ultimo anno al Parma e da sempre stimato da Gasperini. Altro calciatore che ha impressionato e ha mercato è Castagne, anche lui seguito dal Napoli: si può chiudere a 20 milioni. In questo caso, e solo in questo caso, l’Atalanta potrebbe andare a cercare rinforzi anche in difesa e sulle fasce che altrimenti sarebbero reparti ben coperti.

Calciomercato Atalanta, si guarda in casa Sassuolo: Consigli e Duncan gli obiettivi

I nomi che si sono fatti sono tanti: da Perotti ad El Shaarawy, da Iago Falque a Osimhen. In particolare si parla con insistenza di quest’ultimo come possibile sostituto di Duvan Zapata in caso di partenza del colombiano. Il nigeriano Osimhen ha giocato l’ultima stagione in Belgio allo Charleroi segnando 20 reti. E’ un attaccante molto simile al colombiano ma molto meno esperto e che quindi potrebbe rientrare nel discorso dei giovani di prospettiva, andando a prendere il posto di Barrow che invece potrebbe partire in prestito. Tra gli altri nomi quello che si può accostare maggiormente all’Atalanta è Iago Falque. Il Torino cerca una seconda punta e il giocatore piace a Gasperini, ma anche lo spagnolo sarebbe un’alternativa a Ilicic che, comunque, non garantisce la titolarità per tutta la stagione. Fatto sta che l’Atalanta vuole arrivare al grande appuntamento con la Champions con una rosa all’altezza per continuare a stupire anche nella prossima stagione. In alto la FOTOGALLERY con il possibile 11 titolare dell’Atalanta 2019-2020.