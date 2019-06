CALCIOMERCATO ATALANTA – L’Atalanta prepara importanti investimenti per ben figurare anche in Champions League e confermarsi anche nel campionato italiano. Sono in arrivo importanti innesti per il tecnico Gasperini, il primo dovrebbe essere Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genk e della nazionale ucraina. Si tratta di un centrocampista sinistro dotato di un ottimo piede, trova con facilità anche la porta. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento mentre l’obiettivo dell’Atalanta è spendere al massimo 15 milioni di euro, l’iniziale valutazione del Genk di 20 milioni di euro è scesa nelle ultime settimane e le possibilità in casa Atalanta di piazzare il colpo sono alte.