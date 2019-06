Calciomercato Atalanta – I bergamaschi vogliono fare sul serio e, dopo aver fatto la voce grossa sul campo, stanno provando a fare lo stesso sul mercato. C’è da ben figurare in Champions League, storico traguardo raggiunto in seguito allo splendido terzo posto in Serie A.

Come comunicato dall’esperto giornalista Gianluca Di Marzio alla trasmissione Sky “Calciomercato – L’originale”, infatti, gli orobici hanno messo a segno il colpaccio Muriel, di proprietà del Siviglia ma gli ultimi sei mesi alla Fiorentina. Passaggio definitivo dell’attaccante alla corte di Gasperini per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. L’attaccante, impegnato con la Colombia in Coppa America, ha dovuto dire addio alla competizione, durata per lui solo 8 minuti. Fatale un infortunio subito nella prima gara contro l’Argentina che lo terrà ferma per più di un mese. Giusto il tempo, a questo punto, per riprendersi in tempo per la preparazione al nuovo campionato.