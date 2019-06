Calciomercato Atalanta, colpi per Gasperini: tutti i nomi sul taccuino [FOTO]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO ATALANTA – L’Atalanta pensa alla prossima stagione, la squadra di Gasperini ha conquistato un risultato storico, la qualificazione alla prossima Champions League ed adesso l’obiettivo è quello di confermarsi. Il mercato sta per entrare nel vivo, in particolar modo trattative importanti in entrata ma non è da escludere qualche movimento eccellente anche in uscita. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra la dirigenza e l’allenatore Gasperini per programmare al meglio le mosse di mercato, sono usciti fuori alcuni nomi tra voci e trattative vere e proprie, la certezza è che sarà una squadra competitiva. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti gli obiettivi dell’Atalanta.