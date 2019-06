CALCIOMERCATO ATALANTA – Il calciomercato è già entrato nella fase calda, da decidere il futuro dell’attaccante Luis Muriel, la Fiorentina può vantare il diritto di riscatto ma al momento non è ancora convinto di confermare il colombiano che così potrebbe tornare al Siviglia. Come riporta il ‘Mundo Deportivo’ il calciatore è finito nel mirino dell’Atalanta con l’intenzione di regalarsi calciatore all’altezza per la prossima Champions League. Prima di affondare il colpo però gli orobici vogliono aspettare la Copa America, l’intenzione dei nerazzurri è strappare il sì del Siviglia ad una cifra più vantaggiosa, il club spagnolo prelevò Muriel dalla Sampdoria per 22 milioni di euro.