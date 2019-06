Calciomercato Atalanta – La Dea cerca rinforzi da regalare a Gasperini: si seguono profili per il centrocampo e per l’attacco. L’allenatore ha ricevuto garanzie dalla società sugli investimenti che si faranno in sede di mercato. In avanti, visto che la Fiorentina difficilmente lo riscatterà, si fa sempre più strada il nome di Muriel. Come riporta “La Gazzetta dello Sport“, l’attaccante tornerà al Siviglia e l’Atalanta potrebbe tentare l’affondo per inserirlo nel parco attaccanti. Stesso discorso per Defrel, destinato a lasciare la Sampdoria visto il riscatto fissato a 15 milioni. Sul francese ci sono anche Bologna e Monaco. Nel frattempo, il Napoli insiste per Ilicic e Zapata. L’Atalanta non ha intenzione di cedere due dei protagonisti della cavalcata che ha portato gli orobici in Champions League. Ma, nei discorsi intrapresi con i partenopei, si è parlato anche di Inglese e Verdi due calciatori graditi a Gasperini. Per la mediana si prova a beffare proprio il Napoli su Veretout. Le altre piste piste portano a Duncan del Sassuolo (che potrebbe liberarsi in caso di arrivo a Reggio Emilia di Traoré dell’Empoli via Juventus) e Bertolacci, in uscita dal Milan.

Altro nome seguito per l’attacco è quello della punta nigeriana dello Charleroi Victor Osimhen. La squadra belga lo ha riscattato dal Wolfsburg per 3,5 milioni e ora lo valuta 15. Venti gol nella Pro League nell’ultima stagione e in Belgio danno l’affare per fatto. La difesa, invece, sembra il reparto più completo. Verrà fatto qualche ritocco solo in caso di partenze (Mancini e Castagne le possibili uscite).