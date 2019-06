Calciomercato Atalanta: si segue la linea Juventus: mi elimini? Ti compro

CALCIOMERCATO ATALANTA – L’Atalanta continua a lavorare sul mercato per regalare una squadra da Champions a Gasperini. Dopo la Juventus che ha preso Cristiano Ronaldo, che l’ha eliminata dalla Champions, e sta provando a prendere de Ligt, autore di un gol decisivo per l’Ajax all’Allianz Stadium, gli orobici provano a percorrere la stessa strada. Mi elimini? Allora ti compro. L’ultima idea dell’Atalanta, secondo “La Gazzetta dello Sport” infatti è Skov, protagonista dell’eliminazione della Dea dall’Europa League dello scorso anno con la maglia del Copenaghen. Skov è un esterno offensivo, un po’ alla Ilicic per intenderci, che preferisce tagliare verso il campo e illuminare la scena con il suo mancino sopraffino. I numeri parlano per lui: 30 gol in stagione, più una rete agli Europei Under 21 con la Danimarca.

Ma Skov non è il solo profilo seguito in Danimarca. Piace anche il quasi omonimo Andreas Skov Olsen, vice-capocannoniere in terra danese, jolly offensivo del Nordsjaelland. Qualora dovesse partire Castagne, direzione Napoli, c’è un altro danese nel mirino: Joakim Maehle, esterno del Genk, autore di un super Europeo Under 21 con la Danimarca. Infine, monitorati anche i profili di Pierre Lees-Melou, centrocampista del Nizza e Vavro, centrale del Copenaghen. Insomma, la Dea imita la Juve: mi elimini? E io ti compro.