CALCIOMERCATO ATALANTA – L’Atalanta, qualificatasi per la prima volta nella sua storia alla Champions League, è alla ricerca di profili interessanti da inserire in rosa: occhi in casa Sassuolo con Consigli e Duncan nomi concreti. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il portiere classe ’87 è molto apprezzato da Gasperini. Per Consigli si tratterebbe di un ritorno, dopo l’esperienza con la maglia dell’Atalanta tra il 2008 e il 2014. Duncan, invece, è un nome molto gradito sia all’allenatore che ai vertici della Dea. Già seguito in passato, questa sessione estiva di calciomercato potrebbe portare il centrocampista ghanese a Bergamo.