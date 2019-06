CALCIOMERCATO ATALANTA – Stagione incredibile per l’Atalanta che ha staccato il pass per la prossima Champions League, adesso l’obiettivo è costruire una squadra sempre più competitiva. Il calciomercato si infiamma sia in entrata ed uscita, da valutare le situazioni di Zapata e Ilicic mentre in entrata previsti innesti importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’ultima grande idea porta a Jordan Veretout della Fiorentina finito nel mirino anche del Napoli. Il calciatore è reduce da stagioni importanti e potrebbe accettare l’Atalanta soprattutto per le sirene dalla Champions League. La trattative è difficile ma non impossibile.