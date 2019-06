Calciomercato Barcellona, offerti 100 milioni e Coutinho per Neymar

CALCIOMERCATO BARCELLONA – Come riporta il giornale spagnolo ‘Sport’, il Barcellona continua a sognare il ritorno di Neymar in blaugrana. L’ultima offerta è di 100 milioni più il cartellino di Coutinho. Il brasiliano è molto apprezzato a Parigi, ma i francesi chiedono 300 milioni per lasciar partire Neymar. Nella trattativa potrebbero entrare anche Rakitic e Umtiti come contropartite. I due club continuano a lavorare.