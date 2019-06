Calciomercato Barcellona, principio di accordo con Neymar [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO BARCELLONA – Secondo il sito del giornale catalano “Sport”, Neymar avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Barcellona accettando l’offerta proposta dal presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, per un contratto di cinque anni. Al Psg attualmente Neymar guadagna 36.8 milioni a stagione, al Barça ne porterebbe a casa 24. Secondo i media, il Real Madrid era pronto ad offrirgli un ingaggio più ricco, ma il brasiliano vuole soltanto il ritorno al Barcellona. Ora ci sarà da lavorare per trovare l’accordo tra due club che non sono in buoni rapporti.