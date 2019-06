CALCIOMERCATO BARI – Il Bari inizia a programmare il futuro. Il presidente Luigi De Laurentiis pensa in grande e guarda in Serie A per l’attacco e la porta. Per quanto riguarda il reparto avanzato, oltre ai tanti esterni in rosa (Simeri, Floriano, Negli) si cerca una prima punta esperta. Il sogno è Mirko Antenucci, attaccante della Spal, ma la concorrenza è forte. Per la porta vicino il ritorno di Marfella dopo il prestito della scorsa stagione, stavolta a titolo definitivo. De Laurentiis punta a regalare a Cornacchini un portiere più esperto per la categoria. Due i nomi: Simone Colombi, retrocesso con il Carpi e Pierluigi Frattali, chiuso al Parma da Sepe e in scadenza di contratto che potrebbe fare da chioccia al 19enne Marfella. Il Bari pensa in grande ed è pronto ad essere tra le protagoniste della prossima Serie C.