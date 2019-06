CALCIOMERCATO BARI – Dopo la promozione in Serie C il Bari fa veramente sul serio con l’obiettivo di conquistare una nuova promozione, non sarà di certo facile con tante altre squadre che iniziano il campionato con lo stesso obiettivo. Ma il club del presidente De Laurentiis è sicuramente una seria candidata e sarà grande protagonista anche sul mercato. L’intenzione è chiara, piazzare un colpo veramente importante in attacco. Nelle ultime ore è circolato il nome di Mirko Antenucci ma secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ altri due nomi importanti sono quelli di Dionisi e Mazzeo. Il sogno è quello di Antenucci, il calciatore della Spal potrebbe cercare nuovi stimoli e quella di Bari sembra la pizza giusta, le alternative come già visto sono Dionisi e Mazzeo.