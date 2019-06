CALCIOMERCATO BOLOGNA – Dopo l’impresa della salvezza raggiunta con Mihajlovic in panchina il Bologna fa sul serio per la prossima stagione con la netta intenzione di rinforzare ancora di più la squadra, l’incontro con il tecnico serbo è stato positivo e sono arrivate rassicurazioni sul fronte calciomercato. Lyanco è tornato al Torino e come sostituto secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe arrivare Marcos Senesi, difensore 22enne del San Lorenzo. Per il centrocampo occhi su Imbula mentre per quanto riguarda il ruolo di attaccante potrebbe profilarsi un testa a testa: Inglese o Defrel, due nomi molto importanti ed in grado di portare al salto di qualità.