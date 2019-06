CALCIOMERCATO BOLOGNA – Il Bologna riparte da Mihajlovic. Importante scelta del club rossoblu che è riuscito a convincere l’artefice della salvezza, il serbo rappresenta una garanzia come dimostrato nella seconda parte dell’ultima stagione. Adesso si pensa anche al mercato, secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ si guarda in Belgio, il Bologna ha chiesto informazioni per Bryan Heynen del Genk quest’anno 25 partite e due gol, si tratta di un centrocampista. Sul taccuino c’è anche Gerson, reduce dall’esperienza con la Fiorentina non rientra nei piani della Roma. Sembra difficile l’arrivo di Djibril Sow dello Young Boys, difficili i margini di trattativa a causa della valutazione del cartellino. Piace anche Skov, talento del Copenaghen, per la difesa occhi su Zapata e su Adjapong per il centrocampo.