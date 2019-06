Calciomercato Bologna, Mihajlovic e la società vogliono alzare l’asticella: tutti i nomi in entrata [FOTO]

1 /20 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO BOLOGNA – Messo il tassello dell’allenatore, in casa felsinea si comincia a guardare al mercato. In primis ci saranno da gestire le conferme. Già riscattati Soriano e Sansone, protagonisti della cavalcata della squadra di Mihajlovic nella seconda parte di stagione. In difesa, quasi sicuramente andrà via Lyanco, che farà ritorno al Torino, anche se il Bologna proverà fino all’ultimo a trattenerlo. Vivo l’interesse del Napoli per Dijks. Il terzino sinistro, alla sua prima stagione in Italia, ha stupito per la sua forza e la sua qualità: anche per lui vale il discorso fatto per Lyanco, ma le alternative, in caso di partenza, non mancano.

A centrocampo ci saranno dei rinforzi. Tante le pretendenti per Pulgar, uno dei migliori dell’intera stagione del Bologna. A partire sarà sicuramente Nagy, seguito da Valencia e forse da Krejci. Davanti già riscattato Orsolini (investimento da 15 milioni per il talento azzurro), vanno verso la conferma anche Santander e Palacio, quest’ultimo in odore di rinnovo. A lasciare Bologna saranno Falcinelli e Destro. A Mihajlovic sono stati promessi rinforzi per una squadra che ha dimostrato, dopo il suo arrivo, di essere già abbastanza attrezzata per la salvezza. Ora, la società vuole alzare l’asticella e puntare all’Europa. Per fare questo occorrono i rinforzi giusti nei ruoli scoperti. Bigon è già al lavoro. In alto la FOTOGALLERY con i tanti i possibili nomi in entrata per tentare il salto di qualità.