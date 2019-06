Calciomercato Bologna, il nuovo 11 di Mihajlovic: tre nuovi innesti ed il sogno in attacco! [FOTO]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Calciomercato Bologna – Girone di ritorno da grande per i felsinei, che grazie a Mihajlovic hanno raddrizzato una stagione non partita benissimo alla guida di Filippo Inzaghi, ma conclusasi appunto benissimo con il serbo in panchina.

Allenatore, tra l’altro, confermato, con l’obiettivo di fare ancora meglio. Le sirene di qualche big non hanno distratto affatto il tecnico, che ha deciso di proseguire con i rossoblu. Con i dirigenti emiliani si lavorerà dunque sulla rosa: non sono previste rivoluzioni, partirà qualcuno con diverse richieste ma sarà sostituito con calciatori all’altezza. Certezza invece, molto probabilmente, per gente come Soriano, Palacio e Orsolini, punti fermi da cui ripartire. In alto la FOTOGALLERY con il nuovo 11 del Bologna di Mihajlovic.