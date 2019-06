Calciomercato Bologna, riscattato Orsolini, fatta per Tomiyasu: altri due colpi nel mirino [NOMI e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO BOLOGNA – Il Bologna ha presentato Walter Sabatini, che sarà il nuovo direttore dell’area tecnica. La società, insieme a Mihajlovic, sta programmando il futuro: riscattato Orsolini, preso Tomiyasu, in arrivo altri due colpi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, l’ala, protagonista all’Europeo Under 21, ha firmato fino al 2024. La cifra versata alla Juventus è di 13,5 milioni, anche se i bianconeri si sono riservati il diritto di “recompra” a 22,5 milioni. Nella stessa operazione, passa alla Juventus El Kaouakibi. I felsinei continuano a lavorare anche per Christian Kouamé: 15 la richiesta del Grifone, 12 l’offerta del Bologna. Piace anche Okereke dello Spezia. Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese, del Saint Truiden, è un affare in dirittura d’arrivo per 6 milioni. Il Bologna ha puntato anche Zapata, svincolato dal Milan. Sabatini, da sempre attento ai talenti in giro per il mondo, ha segnalato il 19enne serbo Svetozar Markovic.