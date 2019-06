CALCIOMERCATO BOLOGNA – Il Bologna inizia a lavorare sul mercato per regalare una squadra importante a Sinisa Mihajlovic. Sabatini ha in serbo tanti colpi, dopo Bani potrebbe arrivare il sostituto di Donsah. Il centrocampista ghanese è destinato a lasciare i felsinei per trasferirsi in Turchia. Sabatini e Bigon hanno fatto un sondaggio per Sanjin Prcić, calciatore del Levante, l’ultima stagione allo Strasburgo. Prcić sarebbe l’uomo ideale da affiancare a Pulgar, poiché abbina quantità e quantità. Il bosniaco è già stato in Italia con le maglie di Torino e Perugia, ma ora sembra arrivato alla giusta maturazione. Venticinque anni, 2 gol in Francia e nel giro della nazionale della Bosnia, Prcić è fortemente voluto da Mihajlovic. Il suo cartellino è valutato 4 milioni dal Levante.